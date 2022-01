Notizie Udinese – Silvestri: ”Cioffi ha cambiato mentalità. I nuovi acquisti…”

Il numero uno bianconero, Marco Silvestri, è intervenuto ai microfoni di Udinese Tv per fare il punto della situazione. Ecco le sue parole

L'Udinese, reduce dal pareggio contro il Genoa, avrà a disposizione due settimane per ricaricare le energie in vista del match contro il Torino in programma il 6 febbraio. Una nota molto positiva di questo inizio di stagione è sicuramente Marco Silvestri. Il classe '91 ha già fatto dimenticare Juan Musso ed è diventato il beniamino dei tifosi. Il numero uno bianconero è intervenuto ai microfoni di Udinese Tv. Ecco le sue parole.

Ultime partite

Silvestri ha ripercorso gli ultimi match dell'Udinese. ''L'ultimo periodo è stato molto complicato perché il covid ci ha colpito pesantemente e ci ha penalizzato molto. Abbiamo giocato una partita, quella contro l’Atalanta, in condizioni assurde. Successivamente, è arrivata l'eliminazione dalla Coppa Italia. Ci è dispiaciuto uscire perchè avevamo fatto una bella partita. Potevamo giocarcela ai rigori. Quello contro il Genoa è stato un punto molto importante. Abbiamo giocato contro una squadra che solo alcuni giorni prima aveva preso sei goal dalla Fiorentina, ma il Genoa che abbiamo affrontato noi era una squadra totalmente diversa. Il cambio allenatore dà sempre una scossa alla squadra. Le parate contro il Genoa sono quelle che mi sono piaciute di più, la seconda a mio avviso la migliore. Sono state parate importanti perché hanno permesso di mantenere il risultato sullo 0 a 0. Il clean sheet è un risultato che arriva da tutta la squadra. Il portiere può salvare in alcune situazioni ma in altre non può fare niente. Clean Sheet vuol dire che la squadra ha lavorato bene dal punto di vista difensivo, è un risultato importante perché arriva da tutti. Mi piacerebbe arrivare almeno a dieci clean sheet in stagione''.

Cioffi ed i nuovi acquisti

Successivamente, Silvestri ha detto la sua su Cioffi e i due nuovi acquisti. ''Penso che l'impatto con Cioffi sia stato positivo. Il mister ci ha dato grinta e voglia di lottare per questa maglia facendoci capire che nessuno regala niente nel calcio, soprattutto in Serie A. La squadra ha cambiato atteggiamento. A Udine lavoriamo molto bene, ci sono preparatori di altissimo livello. Io sono stato fortunato perché ho avuto allenatori forti durante tutta la mia carriera. Attaccare la palla non capita spesso però quando bisogna farlo è spettacolare. La sintonia nel gruppo è fondamentale. Sia Padelli che Santurro sono due ragazzi forti. Marì e Benkovic? Mi hanno fatto un'ottima impressione. Pablo ha grande esperienza, mentre Filip un'enorme fisicità. Nazionale? Pensavo di avere qualche possibilità ma probabilmente devo lavorare di più. E' stato difficile accettare di non essere stato convocato''.