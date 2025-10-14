Udinese – Bremer KO! A rischio la doppia sfida contro i friulani? Il punto

Dal Jmedical sono sicuri: Bremer rimarrà out per 40-50 giorni a causa di una lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro

L'infortunio grave di Gleison Bremer ha nuovamente rimescolato le carte in casa Juventus. Il forte difensore brasiliano è stato operato oggi a Lione e dovrà restare lontano dai campi per circa due mesi. Il titolare della difesa di Tudor salterà la gara contro l'Udinese.