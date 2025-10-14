mondoudinese udinese news udinese Udinese – Bremer KO! A rischio la doppia sfida contro i friulani? Il punto

Udinese – Bremer KO! A rischio la doppia sfida contro i friulani? Il punto

Dal Jmedical sono sicuri: Bremer rimarrà out per 40-50 giorni a causa di una lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro
L'infortunio grave di Gleison Bremer ha nuovamente rimescolato le carte in casa Juventus. Il forte difensore brasiliano è stato operato oggi a Lione e dovrà restare lontano dai campi per circa due mesi. Il titolare della difesa di Tudor salterà la gara contro l'Udinese.

Il comunicato ufficiale della società riporta: "Gleison Bremer è stato sottoposto a un intervento di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro. L'operazione, effettuata presso l'Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione dal Dottor Bertrand Sonnery-Cottet con la presenza del medico sociale della Juventus, dott. Paolo Cavallo, è andata a buon fine. Il giocatore inizierà nei prossimi giorni il percorso di riabilitazione per tornare all'attività agonistica”.

Cos' il centrale brasiliano sembra essere destinato a ben 40-50 giorni di stop. La partita contro l'Udinese di campionato del 29 Ottobre non vedrà Bremer presente in alcun modo. Uno spiraglio potrebbe aprirsi per la gara di Coppa Italia del 2 Dicembre anche se le tempistiche sembrano escludere un possibile rientro anche per quella data. Le ultime di mercato:Colpo in porta! Il “nuovo” guardiano per Runjaic <<<

