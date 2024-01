Udinese / Habemus Brenner, l’attaccante brasiliano è arrivato ad Udine

Brenner è stata la spesa più importante della campagna estiva appena trascorsa. Una seconda punta ancora giovane e che in America aveva fatto vedere tutte le sue capacità a suon di prestazioni convincenti. Adesso per lui in grande salto in Europa dove l'obiettivo è quello di prendersi un posto da assoluto titolare.

La concorrenza è ardua, ma allo stesso tempo l'Udinese farà di tutto per darli lo spazio necessario per mettersi in mostra. La notizia più importante, però, è che dopo due mesi in Brasile il calciatore è finalmente rientrato in Italia. Adesso si fa il countdown per il suo esordio che dovrebbe essere contro i rossoneri di Stefano Pioli verso la fine del mese di gennaio.