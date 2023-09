Notizie Udinese – Brenner shock / Ecco quando tornerà in campo

Il team continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non arrivano però belle notizie dal campo da gioco. Le ultime

Brenner entra ufficialmente in un incubo. Il calciatore pagato ben 13 milioni di euro al Cincinnati è finito sotto i ferri e di conseguenza sarà costretto a rimanere fuori per quasi quattro mesi. La sua avventura in bianconero è iniziata nel peggiore dei modi ed ora bisogna cambiare totalmente senso di marcia.

L'infortunio

"Udinese Calcio comunica che Brenner si è sottoposto ad intervento chirurgico per la sutura tendinea del retto femorale della coscia destra". Ecco il comunicato ufficiale della società bianconera. Non sarà facile per la squadra del Friuli Venezia Giulia fare la differenza senza un investimento importante come quello del brasiliano. Vedremo le nuove soluzioni.