Notizie Udinese – Brenner recuperato: contro il Catanzaro ci sarà

Dopo tanta attesa e qualche spezzone in amichevole, siamo pronti per vedere dal vivo l'esordio del talento brasiliano Brenner. Il colpo di questa estate bianconera è pronto per mettersi in mostra e far vedere di poter dire la sua anche all'interno di un campionato difficile come la Serie A. Stiamo parlando di un calciatore dalle ottime qualità che nel corso della passata stagione in MLS ha dimostrato di poter dare filo da torcere a tutte le difese. In questo avvio di stagione è stato frenato da qualche infortunio di troppo, ma adesso è arrivato il momento di mettersi in mostra. Brenner è tornato ad allenarsi con i suoi compagni al centro sportivo Bruseschi. Non l'unica novità di giornata visto che anche Aké ha messo a referto il primo allenamento con i nuovi compagni.