Udinese – Brenner torna in campo: fissata la data del rientro

Il brasiliano Brenner non vede l'ora di fare a tutti gli effetti il suo esordio nella massima serie del calcio italiano. L'attaccante che è costato all'Udinese quasi 13 milioni di euro, vuole mettersi in mostra e fare la differenza perché secondo la dirigenza ha tutte le qualità per fare male alle difese della Serie A.

Adesso non possiamo fare altro che scoprire qual è la data che l'equipe medica assieme a lui ha fissato per il rientro. Brenner tornerà sul campo da gioco per allenarsi con i compagni il prossimo 30 Dicembre. Da quel momento in poi, parte il conto alla rovescia per la titolarità. Salvo clamorosi colpi di scena dovrebbe essere convocato per il match del 7 Gennaio contro i biancocelesti di Maurizio Sarri.