Udinese | Brilla la stella di Samardzic: gol e vittoria contro gli Azzurrini

I bianconeri si godono a pieno questo piccolo e meritato periodo di vacanza. Le ferie valgono per la maggior parte della rosa, ma non per tutti visto che la Germania U21 ha convocato la stellina classe '02 Lazar Samardzic . Il fantasista tedesco continua a stupire. Il centrocampista bianconero, reduce da un bellissimo gol al Maradona contro il Napoli, continua ad alimentare il suo momento magico con la rete realizzata nell’amichevole di Ancona contro gli Azzurrini di Paolo Nicolato.

Le parole di Spalletti

Luciano Spalletti lo aveva detto in tempi non sospetti: "Samardzic? È un giocatore fortissimo, uno Zielinski". Questione di prospettive. Il centrocampista piace molto agli azzurri e al direttore Giuntoli, mago nello scovare i talenti in giro per l'Europa: nei recenti contatti con il Napoli, la famiglia Pozzo ha ribadito la volontà di mantenerlo in rosa almeno fino al termine della stagione. Poi ci sarà tempo e modo per discutere. La base di partenza? Minimo 20 milioni. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul calciomercato. Nelle ultime ore va segnalato un forte interesse da parte del Napoli per due giovani talenti. I partenopei fanno sul serio: i dettagli <<<