News Udinese – Brunner: “11 anni di Udinese, un talento come Okoye…”

La società bianconera continua a lavorare e si gode una grande vittoria su un campo complesso come quello di Verona. Il derby ha sicuramente dato morale all'Udinese e sicurezza nei mezzi di un team molto interessante. Non perdiamo un secondo, visto che negli ultimi istanti ha fatto il punto sulla squadra anche il preparatore dei portieri bianconero, Brunner. Ecco le sue dichiarazioni su Maduka Okoye .

"Il portiere titolare dell'Udinese è sempre stato lui. Maduka ha delle qualità e un talento che vediamo ogni giorno, bisogna lavorare e lavorarci per fargli trovare la giusta continuità che in questo momento non è di alto livello". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. I Pozzo tentano il colpo su Marotta <<<