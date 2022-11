Udinese | L’ex Bruno Fernandes: “CR7? Siamo concentrati sulla Nazionale”

L'ex centrocampista bianconero è intervenuto in conferenza stampa per parlare della rescissione di Cristiano dai Red Devils

La squadra allenata da Andrea Sottil si sta godendo il meritato riposo prima di tornare al lavoro durante questa pausa per i Mondiali in Qatar. Mondiali che sono iniziati in un clima rovente nello spogliatoio del Portogallo, nonostante la vittoria di stasera per 3-2 contro il Ghana, dopo che Cristiano Ronaldo ha risolto il proprio contratto con il Manchester United. Di questo ha parlato il suo compagno di club e di nazionale Bruno Fernandes.

Le parole di Bruno Fernandes

Il centrocampista lusitano, autore dell'assist a Leao che ha chiuso la partita, ha continuato parlando di come l'attenzione sia rivolta solo alla Nazionale in questo momento: "Questa è una competizione a cui tutti vogliono partecipare e sognano di arrivare in finale, quindi l'attenzione è tutta sulla Nazionale e siamo tutti consapevoli di cosa bisogna fare per rappresentare il nostro Paese". Parole quindi che sedano i presunti malumori all'interno della selezione lusitana, soprattutto tra Cr7 e la stella ex Udinese. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutti i dettagli sulla trattativa delle ultime ore. Success interessa ad una big: le ultime <<<