Calciomercato Udinese – La dirigenza trema / Success piace ad una big

La squadra di Andrea Sottil si prepara alla ripresa del campionato e tra quattro giorni è in programma il primo ritrovo per poter iniziare a pianificare per intero tutta la stagione. Sicuramente non sarà semplice, ma l'idea è quella di fare la differenza sotto tutti i punti di vista solo in questo modo si potrà pensare al piazzamento sogno: il posto in Europa. Al momento tutta la dirigenza crede in quello che sarebbe un traguardo clamoroso per la squadra bianconera, ma mai dire mai e soprattutto c'è bisogno di lavorare tantissimo per togliersi una soddisfazione di questo tipo. Nel frattempo, però, non arrivano delle belle notizie dal calciomercato.