Udinese – Il Bruseschi si svuota, ecco tutti i convocati con le nazionali

Il Bruseschi proprio in queste ore si svuota visto che tanti ragazzi partiranno con la propria nazionale. Ecco il recap sui calciatori che non ci saranno nei prossimi dieci giorni.

Tutti i convocati

Lorenzo Lucca è senza ombra di dubbio il fiore all'occhiello di queste convocazioni, visto che avrà la chance di esordire con la maglia dell'Italia. Assieme a lui va annotato il rientro del mastino Nehuen Perez nell'Albiceleste. Chiamata dalla Serbia per Lazar Samardzic e dalla Slovenia sia per Jaka Bijol che per il centrocampista Sandi Lovric. Infine anche Festy Ebosele andrà con l'Irlanda, Jordan Zemura con lo Zimbabwe e Kristensen con la Danimarca under 21.