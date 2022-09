Udinese – Brutte notizie per l’ex Musso / Ecco per quanto starà fuori

L'ex bianconero Juan Musso non sta affrontando un ottimo momento di forma. Nelle ultime ore la sua stagione ha avuto un improvviso stop. Nel corso del match di campionato tra Atalanta e Roma all'ottavo minuto di gioco, su un intervento di Mehri Demiral il giocatore si è accasciato al suolo ed è stata obbligatoria la sostituzione. Sicuramente non un grande momento per l'estremo difensore che stava trovando un po' di continuità anche nella sua nuova avventura in quel di Bergamo. Nelle ultime ore e durante il periodo di osservazione nell'ospedale Gemelli di Roma si sono susseguite diverse notizie e nessuna di queste è stata realmente positiva.

Sicuramente la poltrona lasciata libera da Juan, verrà raccolta da Marco Sportiello che si sta mostrando come un ottimo e sicuro secondo portiere. Nei prossimi due mesi, però, avrà la sua grande occasione per far vedere a tutti quanto vale anche come primo portiere titolare. Adesso non si può fare altro che augurare una pronta guarigione all'estremo difensore ex Udinese che non vede l'ora di poter tornare sul campo verde.