Udinese / Brutte notizie per Sottil: Mato Jajalo non parte per Cremona

La società gestita dalla Famiglia Pozzo si prepara ai prossimi incontri di campionato che non saranno semplici da affrontare. Stiamo parlando di un team che ha grande voglia di sorprendere e potersi confermare ad alti livello come fatto nella prima parte di questa fantastica annata. Prima dell'inizio del campionato c'è un altro piccolo impegno: il match amichevole contro la Cremonese di Mister Alvini. Non sarà semplice battere una squadra che sta continuando a crescere ed inizia a sognare una salvezza fin ora insperata.

Il match è in programma alle ore 13 di domani pomeriggio. La visione dell'incontro sarà disponibile solamente in streaming e sul canale 12 del digitale terrestre (in Friuli Venezia Giulia): Udinese TV. Nel corso di questo incontro ci sarà l'occasione per poter vedere all'opera gli ultimi esperimenti in vista della ripresa del campionato. Ma non arrivano buone notizie per Sottil dalla seduta odierna.

Si ferma Jajalo — Mato Jajalo non è partito con la squadra alla volta di Cremona, dove l'Udinese domani affronterà la formazione di Alvini in amichevole. Il centrocampista bosniaco ha infatti rimediato una distorsione al ginocchio che verrà meglio valutata nelle prossime ore. A rischio quindi anche la gara con l'Empoli in programma mercoledì prossimo. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sul mercato in uscita. Becao piace ad Inzaghi: il punto <<<