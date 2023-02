Udinese -Brutte notizie / Un top pronto a tornare titolare contro i friulani

L'Udinese non sta vivendo un gran momento di forma ed infatti proprio domenica scorsa ha perso il suo posto all'interno di una competizione europea. La sconfitta contro il Toro non deve essere un fallimento, ma un nuovo punto di partenza in vista di tutte e diciassette le partite che mancano da oggi al termine della stagione. Sicuramente non sarà difficile poter mettere in campo l'entusiasmo delle prime partite, ma allo stesso tempo i prossimi impegni non saranno semplici da affrontare. La squadra che arriverà domenica alla Dacia Arena è una delle più in forma del nostro campionato e stiamo parlando del Sassuolo. Dopo il match in casa ci sarà una trasferta ancora più importante: il match a Milano contro i neroazzurri di Simone Inzaghi.