Mercato Udinese – Beto in bianconero fino a quando? Le possibili strategie

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Al momento non si sta vivendo una situazione facile visto che la squadra allenata da Andrea Sottil sta vivendo una vera e propria crisi di risultati. Nelle ultime settimane dai giocatori ci si aspettava una netta svoltata ed invece il team (salvo il match con la Sampdoria) non è riuscito mai a portare a casa i tre punti. Sicuramente bisogna fare molto di più per poter conquistare un posto nella prossima Conference League, ma allo stesso tempo bisogna anche annotare tutte le trattative presenti sul mercato. Ecco le ultime sul possibile affare Beto.

Proprio a pochi istanti dalla fine del mercato l'Everton allenato dall'appena arrivato Dyche ha fatto il possibile per assicurarsi le sue prestazioni. La risposta dei Pozzo è stata chiara e nessuno ha avuto intenzione di cedere un giocatore così importante per lo stile di gioco della squadra guidata dal tecnico torinese. Le sue prestazioni, però, in questo ultimo periodo non stanno convincendo e molti addetti ai lavori sperano che possa tornare sui rendimenti di inizio anno. Adesso serve una decisa sterzata, anche perché quest'estate gli scenari di mercato sono molteplici e tutto può cambiare da un momento all'altro.

La possibile nuova meta

Tra le tante squadre che hanno messo il mirino sul talento ex Portimonense, sempre l'Everton sembra essere pronta per un assalto anche in vista di questa estate. La cifra che bisognerà sborsare è a dir poco chiara: si parla di 25/30 milioni di euro. Sicuramente non sarà difficile dire di no ad un'offerta come quella arrivata l'ultimo giorno di questo gennaio. Anche perché poi ci sarebbero diverse settimane per cercare un sostituto di livello. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sull'esordio dell'ultimo arrivato. Contro il Sassuolo potrebbe esserci una sorpresa: Thauvin in campo dal primo <<<