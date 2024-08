News Udinese / Bubnjic: “Sconfitta meritata, ma risultato bugiardo”

Al termine del match, il mister dei giovani friulani Igor Bubnjic ha commentato la prestazione della squadra: "Direi che la sconfitta è stata meritata, hanno segnato 4 gol però il risultato non è la foto della partita. La squadra nei primi 40 minuti è stata bene in campo fino all'espulsione. Hanno riproposto tutto quello su cui ci eravamo preparati in settimana e sono contento. Purtroppo contro il Milan non potevamo aspettarci una gara semplice ma siamo stati all'altezza e abbiamo dimostrati di poterci essere. Questo mi dà speranza a lavorare ancora di più per preparare meglio la prossima gara. Se siamo così organizzati in campo possiamo fare tutto".