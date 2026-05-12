Alessandro Budel ha parlato apertamente su quanto avvenuto dopo Cagliari-Udinese e i presunti insulti razzisti nei confronti di Keinan Davis da parte di Alberto Dossena. Una situazione che sta lasciando diversi strascichi ed in cui le società devono lavorare in maniera compatta per trovare una quadra il prima possibile e capire cosa è effettivamente successo nel corso degli ultimi minuti della gara. Nel corso di queste ore ha preso voce un ex calciatore di Serie A e che attualmente lavora in quel di DAZN come commentatore. Non perdiamo un secondo e passiamo alle sue dichiarazioni.

Le parole di Alessandro Budel sul caso Dossena-Davis

Alberto Dossena

"Abbiamo cercato per filo e per segno oltre aver visionato tutte le immagini, anche quelle riprese da un'apposita telecamera di servizio: non si vede né si sente nulla di quanto successo. In telecronaca non ci siamo accorti di nulla, credo che in questi casi sia fondamentale fare chiarezza perché spesso capita di sentire una cosa per un'altra. Quello che penso è che ho visto l'inglese molto arrabbiato ed anche i suoi compagni di squadra dell'Udinese, perciò è sicuramente successo qualcosa sul campo da gioco". Adesso la palla passa alla Lega che dovrà capire quale sarà la decisione finale su questo caso.