Udinese – Buksa e le fatiche in nazionale per la titolarità

L’attaccante bianconero colleziona minuti con la sua Udinese ma non riesce a trovare spazio in nazionale. Gli elementi dell’attacco polacco lo costringono a rivedere il suo minutaggio.
L’attaccante polacco non trova spazio in nazionale: Runjaic lo attende al rientro viste le possibili rotazioni
La Polonia ha trionfato 2-3 nella partita contro Malta, che era parte delle qualificazioni per il Mondiale. Un vittoria che ha richiesto sforzo e che è stata conquistata all'85° minuto grazie all'ex giocatore dell'Udinese, Zielinski.
L'attuale giocatore dell’Udinese, Adam Buksa, anch'egli polacco, non è stato utilizzato ed è rimasto in panchina per tutta la durata dell'incontro. Da un lato questo aspetto potrebbe accendere in lui un desiderio maggiore di fare bene con il proprio club e Runjaic ha in mente diverse rotazioni in attacco. Le ultime di mercato: Marotta vuole Solet! Il punto sull’affare<<<
