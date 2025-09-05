Notizie Udinese – Buksa e Piotrowski zero minuti in nazionale: il punto

I due giocatori bianconeri non hanno trovato spazio in Nazionale nella giornata di ieri tra Olanda e Polonia

Ieri si è svolto il confronto tra Olanda e Polonia, importante per le qualificazioni alla prossima Coppa del Mondo. La partita si è conclusa con un pareggio di 1-1, e Adam Buksa e Jakub Piotrowski hanno osservato l'evento dalla panchina. I due talenti dell'Udinese non si son nemmeno scaldati.