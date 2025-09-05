Notizie Udinese – Buksa e Piotrowski zero minuti in nazionale: il punto

Ieri si è svolto il confronto tra Olanda e Polonia, importante per le qualificazioni alla prossima Coppa del Mondo. La partita si è conclusa con un pareggio di 1-1, e Adam Buksa e Jakub Piotrowski hanno osservato l'evento dalla panchina. I due talenti dell'Udinese non si son nemmeno scaldati.
I due giocatori bianconeri non hanno trovato spazio in Nazionale nella giornata di ieri tra Olanda e Polonia
Dopo il gol di Dumfries, Cash ha pareggiato, assicurando un punto fondamentale alla Nazionale dei due giocatori bianconeri. La Polonia affronterà la Finlandia nel suo prossimo incontro, che si terrà domenica 7 settembre.
