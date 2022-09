News Udinese | Buone notizie dall’infermeria: Bijol e Makengo in gruppo

Gli uomini di Sottil anche oggi sono scesi in campo per preparare al meglio la sfida di domenica alle ore 12,30 contro la formazione guidata da Simone Inzaghi. L'Udinese è chiamata a una grande prestazione, contro una squadra in salute. I nerazzurri arrivano a questa gara dopo aver risollevato nell'ultima settimana il proprio cammino, vincendo entrambe le sfide con Torino e Viktoria Plzen.

In occasione di questo delicato incontro, valido per i piani della classifica, arrivano buone dal Bruseschi per il tecnico piemontese, dove oggi Jaka Bijol è tornato in gruppo. Il difensore sloveno ha svolto l'intera seduta con i compagni, prendendo parte alle esercitazioni tattiche e alle partitelle proposte dallo staff. Bijol dovrebbe quindi essere convocato per la sfida di domenica contro i nerazzurri: spetterà poi allo staff medico, decidere in merito al suo impiego. Già portarlo in panchina sarebbe importante per fargli assaporare il clima partita. Dopo l'Inter c'è la sosta di due settimane, fino al posticipo di lunedì 3 ottobre a Verona: c'è da decidere se rischiarlo subito o attendere un recupero più sicuro contro l'ex tecnico Cioffi.