News Udinese – Parla Sottil: “Non mi aspettavo una partenza così”

Il big match di giornata si avvicina a grandi passi, l'Udinese è partita nel migliore dei modi possibile ed immaginabile. Ora come ora ha voglia di continuare a riconfermarsi ai vertici del campionato italiano e sicuramente non sarà una passeggiata. Il prossimo incontro sarà tanto duro quanto importante per potersi costruire una classifica di alto livello. La squadra che proverà in tutti i modi a mettere in difficoltà la retroguardia bianconera sono i neroazzurri di Simone Inzaghi. Il mister ha preparato il match e parlato anche di una partenza sprint che sembra essere tutt'altro che scontata. Ecco il pensiero e le dichiarazioni di Andrea Sottil.