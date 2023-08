Udinese – Buone notizie dal Bruseschi, testa al primo match / La giornata

Tutto è pronto per il primo incontro ufficiale della stagione bianconera. Il match tra l'Udinese di Andrea Sottil e il Catanzaro di mister Vivarini è alle porte. Una sfida che non si può assolutamente sbagliare, visto che si parla di un match ad eliminazione diretta ed in caso di sconfitta ci sarà l'uscita dalla competizione nazionale. L'Udinese sorride perché in questi giorni al Bruseschi stanno arrivando indubbiamente delle belle notizie. Prima di tutto è avvenuto il recupero totale del colpo più importante di questa sessione di mercato, stiamo parlando del brasilianoBrenner. Il calciatore che è costato ben 12 milioni di euro alla famiglia Pozzo è finalmente pronto per mettersi in mostra sul campo da gioco.