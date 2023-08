Calciomercato Udinese – Aké e Fabbian chiudono le trattative? / Il punto

L'Udinese chiuderà il mercato con gli innesti di Marley Aké e Giovanni Fabbian? Questo è il quesito più in voga nelle ultime ore attorno ai fans dei bianconeri. Al momento la risposta è sì, visto che nessun ruolo rischia di restare scoperto. Ricordiamo che si stanno ancora attendendo 3 o 4 giocatori prossimi al rientro da lunghi infortuni. In realtà in questo istante servirebbe qualche altra cessione. Soprattutto in attacco dove troviamo davvero una rosa lunghissima e in cui sarà difficile trovare spazio per molti componenti, visto e considerato che l'Udinese gioca solamente due competizioni. Vedremo attentamente se tra prestiti e cessioni a titolo definitivo la rosa si snellirà oppure l'idea della società è quella di partire con più di trenta calciatori tesserati. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sul mercato in uscita. Ecco cosa manca per definire Samardzic <<<