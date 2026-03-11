Notizie Udinese – Buone notizie dall’infermeria: torna il titolarissimo

L'Udinese dopo la notizia (tutt'altro che positiva) di Jordan Zemura, potrebbe averne anche una positiva e soprattutto il ritorno sul campo da gioco di un calciatore che è un perno per tutta la squadra. Non perdiamo un secondo ed andiamo direttamente al punto.

Oumar Solet dopo due settimane di stop è pronto per riallacciarsi gli scarpini e tornare a dire la sua sul campo da gioco. Il rientro in gruppo è già parziale, ma nel corso dei prossimi giorni dovrebbe diventare totale con l'obiettivo di dire la propria in campo con la Juve. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Il futuro di Davis è scritto? Tutti i dettagli <<<