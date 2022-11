News Udinese – Buta si ripresenta: “Sono pronto per la prima squadra”

Il terzino ha saltato la prima parte di stagione per via di un infortunio molto grave. Ieri ha fatto il punto attraverso un'intervista

Redazione

La squadra bianconera si prepara per poter riaccogliere il terzino bianconero Leonardo Buta. La sua esperienza in Friuli Venezia Giulia è iniziata nel peggiore dei modi, con un infortunio molto pesante nei primi giorni del ritiro austrico. La frattura della tibia ha costretto il giocatore a più di qualche mese di stop e riabilitazione continua. Adesso, però, sembra essere riuscito a riprendere i giusti ritmi e si sta preparando per le prossime partite di campionato. L'obiettivo del giovane laterale portoghese è quello di essere protagonista sin da subito e cercare di scalare le gerarchie del team friulano. Ecco le sue dichiarazioni.

"L'infortunio è stato un vero e proprio momento di sfortuna. Ho già fatto però tre partite con la Primavera, per guadagnare fiducia ed il ritmo che mi mancava. Ora mi sento pronto per la prima squadra". Il giocatore portoghese ha fatto il punto della situazione e chiarito a tutti che non vede l'ora di fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Arrivato nel corso dell'estate per essere il sostituto di Destiny Udogie, adesso sa che dovrà dimostrare a tutti il suo livello anche in vista della prossima stagione. L'intervista non si conclude qua, visto che sempre Buta ha detto la sua sull'amico portoghese Beto.

Il bomber — "Beto mi ha aiutato tantissimo nei primi tempi, non parlavo italiano e mi è stato vicino. Mi dà inoltre molti consigli, mi dice di stare tranquillo e fare il mio gioco". Non solo il centravanti, visto che Buta ci ha tenuto a chiarire che tutta la squadra e tutto lo staff hanno fatto del loro meglio per integrarlo il prima possibile. Si conclude qua l'intervista al giocatore bianconero che non vede l'ora di essere sin da subito protagonista con la maglia dei friulani. Cambiando rapidamente discorso, non perdere il nuovo bollettino sul mercato. Undici giocatori tra entrata e uscita <<<