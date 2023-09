News Udinese – Caccia al rigorista / Scelto il sostituto di Deulofeu

L'Udinese sa che dovrà fare a meno di Gerard Deulofeu per ancora diverso tempo e proprio per questo motivo inizia a muoversi e vedere chi potrebbe sostituirlo in campo. Le sue giocate e il suo stile è ripreso almeno parzialmente dal francese Thauvin, ma quando bisognerà tirare dagli undici metri ci sarà sempre il calciatore francese in pole position?