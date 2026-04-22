L'Udinese sa benissimo che nel corso del prossimo incontro di campionato contro i biancocelesti guidati da Maurizio Sarri dovrà fare a meno di un calciatore decisamente importante come Jesper Karlstrom. Il centrocampista dopo più di dieci partite in diffida ha ricevuto l'ammonizione che non lo metterà sul campo da gioco nel prossimo incontro di campionato. Proprio per questo motivo la squadra sta cercando delle soluzioni e sembrano essercene almeno tre possibili. A partire da Lennon Miller, con lo scozzese che ha dimostrato di poter essere un jolly in tutti i reparti della mediana. La seconda ha un nome ed un cognome, stiamo parlando di Jakub Piotrowski. La terza possibilità è quella che porterebbe al meno utilizzato, ma sempre pronto Oier Zarraga.

La scelta attualmente favorita

Solet ed Ekkelenkamp

Per capire su chi ricadrà la scelta, c'è bisogno di osservare da vicino il prossimo appuntamento dell'Udinese e che tipo di partita intraprenderà mister Runjaic. Ad oggi è difficile fare un calcolo, ma sicuramente bisognerà essere perfetti e cinici, in pieno stile bianconero per portare a casa tre punti sul campo di una big. Il favorito potrebbe essere proprio Lennon Miller, con il calciatore che merita sempre più spazio dopo quanto fatto vedere nel corso di tutta l'annata. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Kristensen verso l'addio? Ecco le dichiarazioni che fanno tremare <<<