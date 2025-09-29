Udinese – Tegola per il Cagliari: Belotti salta la gara con i friulani!

L'attaccante dei cagliaritani sarà out per la prossima gara contro l'Udinese a causa di un grave infortunio comunicato dal club

Domenica , l'attaccante ha effettuato tutti gli esami necessari, dai quali è emerso ciò che nessuno desiderava: una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Così il Cagliari di Pisacane perde una pedina in attacco che potrebbe costare delle profonde modifiche nel reparto offensivo.

Runjaic non ha ancora iniziato a preparare la partita della prossima giornata ma sicuramente questa notizia non sarà passata inosservata al Bruseschi.