Il Cagliari si prepara a giocare a Udine domenica 5 ottobre alle 12:30 per la sesta giornata del campionato. I rossoblù raggiungeranno il Friuli privi del gallo Belotti, uscito dal campo visibilmente distrutto durante la partita contro l'Inter di sabato sera dopo aver sentito un "crac" al ginocchio.
Udinese – Tegola per il Cagliari: Belotti salta la gara con i friulani!
L'attaccante dei cagliaritani sarà out per la prossima gara contro l'Udinese a causa di un grave infortunio comunicato dal club
Domenica, l'attaccante ha effettuato tutti gli esami necessari, dai quali è emerso ciò che nessuno desiderava: una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Così il Cagliari di Pisacane perde una pedina in attacco che potrebbe costare delle profonde modifiche nel reparto offensivo.
Runjaic non ha ancora iniziato a preparare la partita della prossima giornata ma sicuramente questa notizia non sarà passata inosservata al Bruseschi. Le ultime notizie di mercato: Runjaic a rischio? La scelta dei Pozzo è chiara <<<
