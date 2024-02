Udinese-Cagliari / Al BluEnergy Stadium, arriva l’ex storico: tutti i dettagli

Ha vestito per anni la maglia bianconera ed era pronto anche a diventare una colonna portante della squadra friulana, adesso però è pronto per essere a tutti gli effetti l'ex storico di questa squadra. Simone Scuffet si prepara per il prossimo incontro di campionato che si prospetta decisivo.

L'ex portiere dell'Udinese pare aver trovato la sua isola felice (in tutti i sensi) in quel di Cagliari. dopo un avvio di stagione da secondo, adesso si sta confermando come una delle poche certezze del team di Ranieri. Proprio per questo motivo c'è voglia di prendersi anche una piccola rivincita nei confronti dell'Udinese. Ecco tutte le ultime.