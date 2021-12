Cagliari-Udinese / Il commento del match: ”Bentornata vittoria”

Il commento della diciottesima giornata di campionato. L'Udinese vince per 4-0 contro il Cagliari. Riviviamo il match minuto per minuto

Redazione

Questa sera, contro ogni previsione, abbiamo assistito ad un match a senso unico. Il Cagliari non è praticamente sceso in campo. L'Udinese è passata subito in vantaggio con Makengo. Successivamente sono arrivate la doppietta di Deulofeu e la rete di Molina. Riviviamo, minuto per minuto, le emozioni di questa gara.

Primo tempo

Parte subito forte l’Udinese. Dopo appena tre minuti i friulani passano in vantaggio. Walace recupera un buon pallone, serve Udogie che imbuca per Makengo. Il francese con un tiro di punta batte Cragno. Primo centro in Serie A per il centrocampista. Il Cagliari, però, reagisce subito. Joao Pedro trova dentro l’area di rigore Pavoletti che calcia a botta sicura. Un super intervento di Silvestri nega il gol. Con il passare dei minuti, il ritmo cala. La partita diventa fisica con tanti contatti e diversi errori. Al 36’ Walace si rende pericoloso, ma Cragno respinge con i pugni. Al 44’ l’Udinese raddoppia grazie ad una punizione perfetta battuta da Gerard Deulofeu. Bianconeri avanti 0-2 a fine primo tempo! Ma passiamo alla ripresa.

Secondo tempo

Nella ripresa, Mazzarri prova a dare la scossa con i cambi. Dentro Keita e spazio al 3-4-1-2. Ma invece è l’Udinese a partire forte. I friulani trovano addirittura il gol dello 0-3 grazie ad un violento tiro da fuori area di Nahuel Molina. Al 66’ il Cagliari rimane in dieci per via della doppia ammonizione di Razvan Marin. È l' episodio che chiude definitivamente il match. Il team bianconero dilaga. Al 70’ Deulofeu tira fuori dal cilindro la seconda magia della sua serata. Destro a giro da posizione defilata che si insacca sotto al sette. 0-4! Applausi a scena aperta. L'Udinese torna finalmente a vincere in trasferta dopo più di tre mesi. Ma non finisce qui. Come al solito, la nostra redazione ha stilato le pagelle della gara. Ecco tutti i voti <<<