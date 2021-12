Cagliari-Udinese / Becao: ”L’atteggiamento è cambiato. Il Cagliari…”

Tra poco, l’Udinese scenderà in campo per la partita contro il Cagliari. Diversi protagonisti bianconeri sono intervenuti nel pre partita. Le loro parole

L'Udinese è ripartita da Gabriele Cioffi. Il club bianconero sembra aver trovato quello che gli mancava proprio dentro casa. Infatti, l'ex vice di Luca Gotti ha inanellato due risultati utili, come non succedeva da diverso tempo. Nelle ultime uscite, il tecnico toscano ha ottenuto un pareggio ed una vittoria, portando ad una ventata di aria fresca che potrebbe sapere di salvezza tranquilla,condita da un cambio di mentalità ed atteggiamento. L'avversario di turno è il Cagliari, reduce dal pesante ko di San Siro contro i campioni d'Italia. Si preannuncia un match, teso, equilibrato e combattuto, dato che entrambe le compagini hanno qualcosa da dimostrare. Oggi più che mai servono i tre punti; i bianconeri non vincono in trasferta dallo scorso 12 settembre: 0-1 a La Spezia grazie al gol di Lazar Samardzic. Nel frattempo, diversi protagonisti sono interventui nel pre partita. Ecco cosa hanno detto.