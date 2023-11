Udineese-Cagliari / Le dichiarazioni di Okoye: “Un periodo sfortunato”

La sfida tra Udinese e Cagliari ha messo in mostra diversi aspetti interessanti in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di una bella occasione per tutti i giovani che si sono messi in mostra. Tra i tanti c'è anche l'estremo difensore Okoye che è senza ombra di dubbio l'MVP di questo incontro. Ecco le sue dichiarazioni.