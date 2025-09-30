Notizie Udinese – La settimana ricomincia! Il Cagliari è la prossima sfida

Dimenticare la gara di Sassuolo è doveroso perché fare il risultato con il Cagliari sarà fondamentale per evitare la terza sconfitta di fila

Lorenzo Focolari Redattore 30 settembre 2025 (modifica il 30 settembre 2025 | 08:20)

Il ciclo del campionato porta a dover leccarsi presto le ferite per affrontare al meglio lo step successivo. L'Udinese di Runjaic è già la seconda volta che deve imparare dalle sconfitte (Milan e Sassuolo) per tornare a fare punti. L'intoppo al Mapei Stadium testimonia che ci sia ancora tanto da lavorare e Runjaic questo lo sa.

La prossima sfida sarà contro il Cagliari di Fabio Pisacane. I sardi sono in netta ascesa e stanno bene fisicamente e ciò si è vista nella precedente sconfitta contro l'Inter. I ragazzi rossoblu hanno corsa da vendere e ritmo nelle gambe e questo può soltanto che intimidire oppure spronare a preparare al meglio la gara.

Il match sarà Domenica prossima alle 12:30. Sarà una settimana fondamentale per Runjaic e i suoi. Le ultime notizie di mercato: Runjaic a rischio? La scelta dei Pozzo è chiara<<<