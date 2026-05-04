L'Udinese è riuscita a vincere senza Keinan Davis, Jesper Karlstrom e Jurgen Ekkelenkamp. Tre punti che raccontano tantissimo su quello che sarà il finale di stagione infuocato che potrebbero mettere a referto i bianconeri di mister Kosta Runjaic. Il vero punto di domanda, però, riguarda un calciatore che ha tutte le qualità per fare la differenza sul campo, ma che è venuto a mancare nel corso delle ultime tre sfide. Se ancora non si fosse capito, stiamo parlando del bomber Keinan Davis. L'inglese ha detto apertamente che sta facendo il possibile per tornare sul campo da gioco questo weekend, ma qual è la situazione a pochi giorni dal fischio d'inizio del prossimo incontro. Andiamo a vederla nel dettaglio.

Il futuro di Keinan Davis

Davis e Ramon

Numeri da primo della classe, calciatore che ha tutto per fare la differenza sul campo da gioco soprattutto con l'Udinese. Il finale di stagione sarà importantissimo ed avere in campo l'unico calciatore in doppia cifra darà una grossa mano alla squadra per raggiungere l'obiettivo 50 punti in classifica. Solo dopo si potrà riflettere su quello che sarà il futuro, non dimenticandoci che tante società hanno messo il centravanti sotto osservazione. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Davis futuro scritto? Ecco le top che lo puntano <<<