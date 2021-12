Cagliari-Udinese / Formazioni ufficiali: c’è Deulofeu. La scelta su Nandez

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Cagliari-Udinese. Ecco le scelte di mister Gabriele Cioffi e Walter Mazzarri. Diverse sorprese

Dopo il bel successo contro il Crotone in Coppa Italia, l' Udinese vuole tornare a vincere in campionato. Addirittura, la vittoria in trasferta manca dal 12 settembre. Tre mesi fa. Veramente troppo tempo. Tra meno di un'ora, i friulani scenderanno in campo per affrontare il Cagliari , reduce dalla pesante sconfitta di San Siro contro i campioni d'Italia. Si preannuncia un match equilibrato e combattuto dove ogni piccolo dettaglio rischia di fare la differenza. Nel frattempo, vediamo le formazioni ufficiali della gara. Ci sono diverse sorprese.

Partiamo dall'undici di Gabriele Cioffi. Solo un cambio rispetto alla formazione scesa in campo sabato scorso contro i rossoneri. Torna dalla squalifica Samir e prende il posto di Nehuen Perez. Insieme al brasiliano, agiranno capitan Bram Nuytinck e Rodrigo Becao. Sulle fasce, i soliti Molina ed Udogie. A centrocampo, il terzetto composto da Walace, Arslan e Molina. In attacco, Deulofeu ha vinto il ballottaggio con Pussetto e farà coppia con l'intoccabile Beto, a cerca dell'ottavo centro in campionato. Mazzarri può sorridere: Nandez e Ceppitelli hanno recuperato. Entrambi partiranno titolari. Godin e Caceres completeranno il reparto difensivo, con Bellanova e Dalbert come esterni. In mezzo al campo (oltre a Nandez) ci sono Marin e Grassi. La sorpresa più grande riguarda il partner di Joao Pedro. Gioca Pavoletti. Keita pronto ad entrare a gara in corso. Ma non finisce qui. Non perdere le altre novità sul team bianconero. Non si sente altro che parlare di calciomercato. Gennaio è sempre più vicino e Pierpaolo Marino non ha nessuna intenzione di farsi trovare impreparato. Ecco l'ultima incredibile idea del dirigente dei friulani. Operazione difficile, ma non impossibile. Nome da paura <<<