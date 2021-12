News Udinese – Le ultime sull’incontro di oggi / Ci sarà Nandez?

La squadra bianconera vuole continuare a vincere e convincere. Non va abbassata la guardia. Quello che c'è da sapere sul match

Redazione

La squadra bianconera dopo aver cambiato la guida tecnica, ha ricevuto una scossa decisiva. Il team ha inanellato due prestazioni molto convincenti. La prima contro i rossoneri di Zlatan Ibrahimovic, sabato scorso è arrivato un 1-1 che sta a dir poco stretto ai giocatori guidati da Gabriele Cioffi. In settimana, in Coppa Italia, la squadra ha raggiunto il successo che mancava da più di un mese, con un convincente 4-0 ai danni del Crotone. Ora si vuole dare continuità e il calendario lo permette, dato che nelle prossime due giornate verranno affrontate rispettivamente, l'ultima e la penultima del nostro campionato. Non bisogna sbagliare, a partire da oggi. Le ultime sul match che vedrà affrontarsi Cagliari ed Udinese.

I dubbi

I bianconeri devono sciogliere ancora un paio di dubbi da qua al fischi d'inizio. Il più importante è sicuramente quello che riguarda il terzo difensore, al momento c'è in vantaggio Samir, ma lasciare in panchina questo Nehuen Perez potrebbe essere un grave errore. La scelta definitiva ancora non è stata presa in casa bianconera. Il dubbio resterà fino alle formazioni ufficiali. Non solo in casa friulana sono presenti diversi ballottaggi, ma anche l'avversario è alle prese con diverse scelte. Andiamo a vedere i quesiti da risolvere per mister Mazzarri.

Il Cagliari

La squadra allenata dal tecnico toscano è avanti ad un vero e proprio crocevia. La partita di oggi non va sbagliata, perché la situazione è già fin troppo critica. L'ex allenatore del Napoli, spera fino alla fine di poter recuperare una delle sue stelle: Nahitan Nandez. Al momento la situazione non è delle più facili, ma fino alla fine potrebbe essere richiesto uno sforzo al giocatore uruguagio. Intanto non perderti le parole del tecnico Gabriele Cioffi in preparazione all'incontro odierno. La sua idea è chiara: "si pensa partita dopo partita". Ecco l'intervista integrale <<<