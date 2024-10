Udinese 2-0 Cagliari | Il commento dell’incontro: provate a fermarci

I bianconeri partono subito con la classica pressione alta e provano a mettere in difficoltà gli avversari. Una buona chance per Payero da una ribattuta della difesa avversaria, ma l'argentino tira ampiamente sopra la traversa. Ci mette qualche minuto l'Udinese per capire come sostare nella metà campo avversaria, ma poi trova la quadra con Davis e Lucca. Il duo grazie al suo fisico porta al tiro Sandi Lovric: conclusione centrale. Il match si stappa con il cartellino rosso di Makoumbou. Punizione giusta per il calciatore del team sardo. Da quel momento in poi l'Udinese schiacchia sull'acceleratore ed ha la prima chance con Ehizibue, ma trova il vantaggio grazie a Lorenzo Lucca. Da quel momento in poi inizia la stagione dei bianconeri. Non perdere il commento anche della seconda frazione <<<