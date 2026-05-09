La sfida tra Cagliari e Udinese è alle porte, non perdiamo un secondo ed andiamo con le dichiarazioni di Oumar Solet poco prima dell’inizio

Lorenzo Focolari
- Udine
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L’inizio dell’incontro di campionato tra l’Udinese e il Cagliari è oramai alle porte. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli e le dichiarazioni nel prepartita di un calciatore decisamente interessante, stiamo parlando di Oumar Solet. La sfida è alle porte e a fare il punto ci ha pensato uno degli elementi più in forma della squadra allenata da mister Kosta Runjaic. Un solo obiettivo per una sfida decisamente molto interessante.

Udinese Calcio v US Sassuolo Calcio - Serie A

Le parole di Solet prima della gara

“Vogliamo finire questa stagione bene, abbiamo ancora tre partite davanti. Quella di oggi è molto importante, siamo qui per vincere. Vogliamo questi tre punti". Poche dichiarazioni, ma di un certo peso che fanno capire quanto l’Udinese voglia chiudere nel migliore dei modi.

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