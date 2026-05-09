La sfida tra Cagliari e Udinese è alle porte, non perdiamo un secondo ed andiamo con le dichiarazioni di Oumar Solet poco prima dell’inizio
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L’inizio dell’incontro di campionato tra l’Udinese e il Cagliari è oramai alle porte. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli e le dichiarazioni nel prepartita di un calciatore decisamente interessante, stiamo parlando di Oumar Solet. La sfida è alle porte e a fare il punto ci ha pensato uno degli elementi più in forma della squadra allenata da mister Kosta Runjaic. Un solo obiettivo per una sfida decisamente molto interessante.
Le parole di Solet prima della gara“Vogliamo finire questa stagione bene, abbiamo ancora tre partite davanti. Quella di oggi è molto importante, siamo qui per vincere. Vogliamo questi tre punti". Poche dichiarazioni, ma di un certo peso che fanno capire quanto l’Udinese voglia chiudere nel migliore dei modi.
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