Il match di campionato (valido per la terzultima giornata) è alle porte. Una sfida decisamente importante per una squadra che ha tutte le qualità per raggiungere l’obiettivo prefissato con il passare delle partite. Quest’oggi una sfida tutt’altro che semplice contro un’ottima squadra come il Cagliari che oramai sta raggiungendo il suo obiettivo senza grossi problemi. Logicamente bisogna continuare a lavorare per provare ad ottenere i 50 punti e non possiamo fare altro che andare a vedere quelle che sono le probabili formazioni. Ecco i ventidue giocatori pronti a darsi battaglia sul campo da gioco della Unipol Domus Arena, ecco le probabili di Udinese-Cagliari.

Le probabili formazioni

Caprile, Ze Pedro, Mina, Rodirguez, Obert; Palestra, Adopo, Deiola; Gaetano, Folorunsho; S.Esposito.. Pisacane.

UDINESE (3-5-2): Okoye, Mlacic, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. All. Runjaic.