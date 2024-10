Udinese-Cagliari | Le probabili formazioni: tante novità last minute

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato e si prepara alla sfida contro una vera e propria corazzata come il Cagliari di Davide Nicola. Andiamo a vedere tutti i dettagli su quelle che potrebbero essere le formazioni. Tante le novità dell'ultimo minuto sia per gli isolani che per le Zebrette.