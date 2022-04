Udinese – Cagliari / Le probabili formazioni: le scelte dei due mister

Il team bianconero si avvicina al rush finale del campionato. Proprio domani inizieranno le ultime dieci sfide, ecco quello che bisogna sapere

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una sfida che non va sottovalutata, un match in cui le due squadre daranno tutto pur di raggiungere i loro obiettivi. Tre punti che farebbero la differenza e cambierebbero totalmente gli obiettivi dei due team. L'Udinese attraverso la vittoria non dovrebbe più preoccuparsi della zona retrocessione, dato che il margine sarebbe a dir poco sufficiente. Il Cagliari, invece, vorrebbe ottenere il successo proprio per allontanare i fantasmi di una possibile retrocessione. Intanto i due tecnici sembrano aver fatto le loro scelte. Ecco le probabili formazioni in vista del match di domani pomeriggio .

Il team friulano dovrà fare a meno di diversi componenti titolari. I primi due sono in difesa e stiamo parlando dello squalificato (per una giornata) Pablo Marì e dell'altro centrale: l'argentino Nehuen Perez. Non solo dietro, però, l'Udinese dovrà fare a meno dei suoi componenti più importanti, ma anche in attacco bisogna trovare una quadra. Ufficiale l'assenza del numero dieci Gerard Deulofeu e il suo sostituto potrebbe essere un giocatore importante come Nacho Pussetto che nell'ultimo periodo non ha trovato molto spazio. Si parla di questo e di molto altro nella rassegna stampa giornaliera. Scopri chi ci sarà e chi no, domani pomeriggio alla Dacia Arena. Una partita da non sbagliare <<<