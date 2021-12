Cagliari – Udinese / Le probabili formazioni: scelte definitive (o quasi)

La squadra bianconera si prepara al prossimo incontro. Stiamo parlando di uno snodo cruciale. Le scelte che faranno i due tecnici

Domani in campo sia il Cagliari che l'Udinese saranno pronti per darsi battaglia, le due squadre vogliono vincere a tutti i costi e senza nessun tipo di alternativa. I bianconeri per poter uscire da una crisi di risultati che dura da tanto, troppo tempo e gli isolani per trovare un successo che aumenterebbe le chance di salvezza. Lo scontro si prospetta emozionante e pieno di pathos. Anche i due mister hanno confermato durante le conferenze stampa che l'unico risultato possibile è la vittoria, ma una squadra uscirà obbligatoriamente delusa. Solo domani scopriremo quale. Intanto andiamo a vedere le probabili formazioni. Le scelte da parte dei due tecnici .

Per l'Udinese, al momento, il ballottaggio principale è uno solo e stiamo parlando del terzo difensore centrale, le ultime prestazioni di Nehuen Perez fanno ben sperare, ma resta difficile lasciare in panchina un giocatore esperto come Samir. Bisognerà fare una scelta il prima possibile e sciogliere le eventuali riserve. Non solo i bianconeri, ma anche il Cagliari ha i suoi dubbi. Chi far giocare al fianco di Joao Pedro? Keita è avvantaggiato, ma Pavoletti scalpita e vorrebbe aiutare il team in tutti i modi. Anche Nandez vuole essere del match, ma fino a questo istante resta fuori dai titolari.