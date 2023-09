Cagliari-Udinese / Ranieri senza bomber: “Domenica non penso di esserci”

Il coach del team isolano: Claudio Ranieri , si trova in una situazione davvero complessa. Dire che l'attacco della squadra è in emergenza in vista del match con l'Udinese, è dire poco. Fuori quasi tutte le prime punte e in queste ultime ore è arrivata l'ennesima dichiarazione tutt'altro che positiva proprio da uno dei grandi colpi di questa estate.

Emergenza offensiva

Andrea Petagna ha parlato in conferenza stampa, ecco le sue dichiarazioni: "Sto bene, ho avuto un problemi a Bologna ma non c’è lesione e quindi ho continuato a lavorare, non so ancora se potrò essere a disposizione contro l’Udinese". Parte in salita l'avventura del bomber italiano in quel di Cagliari, vedremo se riuscirà a rilanciarsi il prima possibile.