Cagliari-Udinese | Ranieri ritrova due pedine per domenica: Petagna ci sarà

L'Udinese si prepara alla sfida di domenica contro il Cagliari. I rossoblù di Claudio Ranieri tornano a giocare fra le proprie mura dopo la sconfitta in rimonta con il Bologna, dove però è arrivato il primo gol in Serie A di Luvumbo Zito. Come riporta stamane L’Unione Sarda, Ranieri spera di poter contare sulla presenza di Andrea Petagna . L’attaccante ha svolto tutta la settimana sedute di lavoro differenziato. L’obiettivo è quello di smaltire definitivamente il fastidio al polpaccio . Probabile che anche oggi Petagna si alleni a parte così da poter pienamente recuperare per domenica. Nel caso di un suo forfait, è pronto al suo posto Pavoletti.

Ranieri ritrova un'altra pedina

Non sono finite qua le buone notizie per Claudio Ranieri: Pantelis Hatzidiakos è tornato disponibile e punta domenica. Dopo essere sbarcato in Sardegna è dovuto ripartire immediatamente. Ora, con la fine della pausa delle Nazionali, il nuovo difensore del Cagliari è vicino a calcare i campi del centro sportivo di Asseminello per mettersi a disposizione degli ordini di mister Claudio Ranieri. In attesa del rientro di tutti i Nazionali, Hatzidiakos sosterrà il primo allenamento quest'oggi.