Dopo la sconfitta contro l’Inter, il Cagliari ha programmato per oggi pomeriggio l'inizio degli allenamenti in vista della partita contro l’Udinese. La squadra di Pisacane deve affrontare il colpo della perdita di Belotti, che ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro durante il match con i nerazzurri.
Udinese – Il Cagliari riparte con gli allenamenti in vista dei bianconeri
Pisacane inizia la conta dei presenti da portare nella partita contro l'Udinese: spunta l'idea per sostituire Belotti
Per lui, sembra che la stagione sia già conclusa, mentre per il club sono partite le valutazioni: cercare un attaccante libero sul mercato o utilizzare le risorse disponibili in squadra? Le opzioni a disposizione di Pisacane includono il rientrante Luvumbo, Borrelli o il turco Kilicsoy.
