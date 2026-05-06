L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri e nel frattempo arrivano delle novità decisamente interessanti. Proprio in questi istanti è stato annunciato il nuovo direttore di gara, un arbitro che non è la prima volta che segue l'Udinese. L'arbitro prescelto sarà Federico Dionisi della sezione di L'Aquila. Per il fischietto questa è la quarta volta che avrà come compito quello di seguire i bianconeri allenati da Kosta Runjaic. I precedenti parlano chiaro, visto che è arrivata una vittoria, un pareggio ma soprattutto due sconfitte. Passiamo alla cinquina arbitrale che dovrà dirigere un match che per i friulani vale decisamente molto.

Ecco la cinquina che seguirà Cagliari-Udinese

Dionisi

Assistenti per questo incontro sono Scatragli e Trinchieri, il quarto ufficiale è Turrini mentre il VAR sarà Di Paolo e di conseguenza AVAR Cosso. Una sfida decisamente interessante e che riporta all'ultimo impegno proprio all'Unipol Domus in cui l'Udinese ha ottenuto una vittoria importante anche grazie alla rete di Thomas Kristensen. L'Udinese sa che deve ottenere le tre lunghezze per volare a quota cinquanta e di conseguenza poter reputare come raggiunto il suo obiettivo principale. Non dimentichiamo che il secondo obiettivo sarebbe ottenere una posizione nella parte sinistra della classifica che manca da più di un decennio.