Un momento di grande dolore accompagna il calcio italiano nel corso di questa giornata. La mattina inizia con una notizia che nessuno avrebbe mai voluto apprendere, visto che ci ha lasciati il bomber Evaristo Beccalossi. Soli 69 anni, con l'ex centravanti dei neroazzurri di Milano che era ricoverato in clinica Poliambulanza nella sua città natale: Brescia.

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Il cordoglio dell'Udinese

esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Evaristo Beccalossi. Da parte del club vicinanza ai suoi cari". La nostra redazione si unisce al cordoglio della società bianconera.