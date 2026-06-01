L'Udinese continua a lavorare in vista della prossima stagione, le intenzioni sono chiare e si parla di una squadra che vuole fare il possibile per confermare tutti i suoi calciatori più importanti. Diversi i talenti interessanti per un team che ha tutte le qualità e le doti per fare la differenza sul mercato e soprattutto che non vede l'ora di continuare sulla falsa riga dell'ultima stagione. Il nome che sta tenendo quota in queste ultime ore è quello di un difensore centrale di primissimo livello che piace a tutta Italia e non solo. Il futuro di Oumar Solet è da scrivere, non perdiamo un istante ed ecco tutti i dettagli su quelli che potrebbero essere i prossimi passi.

Il futuro del difensore centrale dell'Udinese

Il numero 31 dei neroazzurri di Milano potrebbe scrivere definitivamente quello che è il futuro di questa storia di mercato. Una trattativa che sembra essere già avviata e che potrebbe prendere quota proprio dopo il passaggio di Bisseck in quel di Monaco di Baviera. Il difensore centrale tedesco piace moltissimo alla squadra che si è messa in mostra in questa campagna europea ed è pronta a tutto pur di arrivare alle sue prestazioni, la sensazione è che serviranno più di 60 milioni di euro.

Il sostituto scelto dai neroazzurri

Per i neroazzurri c'è poco da discutere, visto che il primo nome messo sotto osservazione è quello di. Il calciatore che ha militato nello Strasburgo viene valutato, adesso c'è solo da capire se arriverà l'affondo come testimoniato dai maggiori quotidiani sportivi. L'Inter ha scelto il suo sostituto preferito e potrebbe essere solo questione di tempo prima di chiudere il tutto. Non dimentichiamo che sarebbe una grande plusvalenza per i bianconeri che lo hanno preso a parametro zero poco meno di due anni fa.