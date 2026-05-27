Un rinnovo importante per la squadra che milita nella massima serie del calcio italiano. Un calciatore che quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente e si è messo in mostra anche per le sue qualità umane all'interno dello spogliatoio. L'Udinese è contenta di rinnovare un estremo difensore di questo tipo, stiamo parlando di Daniele Padelli. L'ex Inter si lega per ancora una stagione alla porta dei bianconeri e sa che potrà dire la sua anche in qualche occasione proprio come è capitato nelle ultime due annate. Passiamo ai dettagli dell'accordo che prevede il rinnovo fino al prossimo giugno, quando sarà il 2027.

Il rinnovo dell'estremo difensore

Daniele Padelli

L'importanza della sua figura all'interno dello spogliatoio dei bianconeri è nota ai più. Un calciatore che sta dando una grande mano anche ai giovani ed ai nuovi arrivati dal punto di vista dell'integrazione nella nuova realtà. Se questa sarà l'ultima stagione è presto dirlo, ma sicuramente si parla di un calciatore che ha ancora voglia di mettersi in gioco. L'Udinese si assicura una risorsa importante ed adesso vedremo se arriveranno delle novità anche su altri rinforzi o rinnovi come il caso Kingsley Ehizibue che continua ad allargarsi.