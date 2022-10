Notizie Udinese | Calo di tensione o ricarica delle batterie? – La situazione

Dopo le due sconfitte subite in una sola settimana, la squadra di Sottil è pronta a riprendere la propria marcia. Cremonese avvisata

Redazione

Dopo la brusca frenata subita in settimana, che ha interrotto la striscia di nove risultati utili consecutivi, l'Udinese è chiamata a riprendere il proprio cammino. Due passi falsi però abbastanza diversi e che comunque, per come sono arrivati, non intaccano la fiducia intorno all’ambiente bianconero. Anche in queste due partite i concetti portati da Sottil si sono visti, anche se gli errori commessi denotano una certa superficialità.

Contro i brianzoli mister Andrea Sottil ha optato per un poderoso turnover. Questa scelta è stata fatta per far sentire tutti i componenti della rosa importanti, perché fin dal primo giorno il neotecnico bianconero ha parlato dell’importanza della mentalità e del gruppo per arrivare al risultato. Senza alcuni elementi però, l’Udinese non è decisamente la stessa cosa, come è apparso visibile nel primo tempo. Senza i leader tecnici come Becao e Deulofeu, i bianconeri sono sembrati senza la stessa anima del campionato.

Ritrovare la stessa cattiveria — Anche contro il Torino è arrivata una sconfitta, questa volta più significativa di quella subita in Coppa Italia, perché questa volta i titolari c'erano. E’ mancato qualcosa in termini di gamba, cattiveria e attenzione non tanto nei novanta minuti in generale, ma negli episodi chiave della gara. Chiaro quindi che ci sia curiosità per la trasferta di Cremona, dove sarà attesa una risposta sul cambio da parte degli uomini Sottil. Tutto per capire se ci sia stato solo un normale calo di tensione o qualcosa di più. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Una big del nostro campionato vuole a tutti i costi il centrale brasiliano. Becao al centro delle attenzioni: il punto <<<